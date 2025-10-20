Mkhitaryan Inter si studia la gestione per il Napoli | il piano di Chivu

Inter News 24 Mkhitaryan Inter, le ultime sul futuro del centrocampista armeno con Chivu nella nuova stagione. Tutti i dettagli in merito. Henrikh Mkhitaryan, che a gennaio compirà 37 anni, continua a essere uno degli uomini chiave dell’ Inter, grazie anche alla gestione attenta di Cristian Chivu. Nonostante l’età che avanza, il centrocampista armeno sta disputando un avvio di stagione brillante, come dimostrato dalla sua prestazione contro la Roma. La sua visione di gioco, l’intelligenza tattica e la capacità di distribuire il pallone sono stati fondamentali nella gestione del gioco nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan Inter, si studia la gestione per il Napoli: il piano di Chivu

