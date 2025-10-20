Roma, 20 ottobre 2025 – Un misterioso oggetto è caduto nel deserto australiano nei pressi di una miniera di ferro vicino a Newman, nella remota regione del Pilbara. L’allarme è scattato quando alcuni operai della miniera hanno individuato un grande pezzo di metallo bruciato lungo una strada di accesso. Sul posto sono intervenuti la polizia dell’Australia Occidentale e le autorità dei trasporti, che hanno avviato un’indagine per determinarne l’origine del relitto. Ecco cosa hanno scoperto. Il misterioso relitto spaziale è un razzo cinese. Le prime analisi hanno escluso qualsiasi legame con velivoli commerciali o satelliti australiani, concentrando i sospetti su un componente di un razzo spaziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Misterioso relitto spaziale cade nel deserto australiano: cosa potrebbe essere