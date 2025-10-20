Mister Sottil tiene i piedi per terra | Ma ora più convinti del potenziale
Il messaggio è chiaro. Il Modena c’è e, soprattutto, ci sarà. Perché, esclusi i presupposti già visti nel primo mese di campionato, sono sempre gli scontri diretti a dirci qualcosa in più e al ’Barbera’ non c’è spazio per alcuna obiezione. Il carattere e la personalità mostrati hanno lasciato intendere che la filosofia di Sottil è stata pienamente recepita: "Per noi era una partita bellissima da giocare – ha raccontato il tecnico –, siamo venuti qui convinti delle nostre possibilità ma rispettando il Palermo, formazione che ha prestigio e che è stato costruita per puntare direttamente alla promozione, insieme a Venezia e Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
