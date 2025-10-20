Un anno "di grazia" per Jannik Sinner sui suoi ricavi nonostante i tre mesi di sospensione dove non ha potuto incrementare né il suo conto in banca e nemmeno i punti nel ranking Atp perdendo la prima posizione per cederla a Carlos Alcaraz. La vittoria nel Six Kings Slam, il torneo con il montepremi più alto di sempre, gli fa prendere non a caso l'appellativo di "mister 100 milioni " per i guadagni complessivi che può raggiungere soltanto nel 2025. I ricavi con le gare. Ricordando che al torneo arabo Sinner, con la vittoria in finale, ha guadagnato sei milioni di dollari (poco più di cinque milioni di euro), dobbiamo ricordare che nei nove tornei Atp che ha dispuntato fino a questo momento nell'anno in corso ha aggiunto al suo conto in banca più o meno 10,6 milioni di euro con il solo Slam di Wimbledon che gli è valso ben 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mister 100 milioni: ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2025