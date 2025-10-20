Missione anti-bufala | l’app di Repubblica nelle scuole è un vero incubo

Roma, 17 ott — Arriva nelle scuole italiane “Missione anti-bufala”, l’app ideata da La Repubblica insieme alla start-up Vik (Very Important Kids) e realizzata con il patrocinio del Parlamento Europeo. L’obiettivo ufficiale è quello di “educare i giovani a riconoscere le fake news”. Un’operazione presentata come un’iniziativa civica, che però contiene già in sé il rischio di trasformarsi in qualcosa di mostruoso. Repubblica che disinforma mentre impara ad informarsi. Nel panorama italiano, La Repubblica rappresenta da tempo un soggetto politico travestito da quotidiano. La sua storia recente è una sequenza di campagne mediatiche costruite più per orientare che per spiegare. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

