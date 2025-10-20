MIss Carbon una transgender in miniera | video intervista alla regista Agustina Macri

Una storia vera di coraggio e voglia di inseguire i propri sogni, quello della prima donna transgender ammessa in un posto di lavoro esclusivamente maschile, la miniera. Miss Carbon è presentato alla Festa del Cinema di Roma. Video intervista alla regista Agustina Macri. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - MIss Carbon, una transgender in miniera: video intervista alla regista Agustina Macri

"Miss Carbon", alla Festa la trans minatrice che lotta per le donne - La regista Agustina Macri, figlia dell'ex Presidente argentino Mauricio Macri, con "Miss Carbon" ha portato alla Festa di Roma la storia di resilienza, sogni, lotta, di Carl ... Riporta quotidiano.net

LA TRAMA DI MISS CARBON - Miss Carbon, il film diretto da Agustina Macri, ispirato a una storia vera, è un potente racconto di coraggio e rottura dei tabù, ambientato nella remota e aspra Rio Turbio in Patagonia. comingsoon.it scrive