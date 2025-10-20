Mira scarsa rigori sbagliati e portieri al top | solo 11 gol nella 7ª giornata in A è record
Mai così male col campionato a 20 squadre: in quattro occasioni si era arrivati a 13. Ben quattro gli 0-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Clamoroso Roma, tre rigori consecutivi sbagliati da Dovbyk e Soulé: la fotosequenza - Tre parate nel giro di pochi secondi per Ozer, che intercetta i due tentativi dell'attaccante ucraino e il sinistro del fantasista argentino ... Si legge su corrieredellosport.it
Incredibile Roma, ko in Europa e rigore sbagliato 3 volte. Gasperini: non mi era mai capitato - Poi Soulé Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Roma. Lo riporta rainews.it
Penalty sbagliati, una storia romana: anche la Lazio ne fallì tre col Napoli - Ok, togliamoci subito il dente: «I rigori li sbaglia soltanto chi li tira», «Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore» e ... Si legge su ilmessaggero.it