Mira scarsa rigori sbagliati e portieri al top | solo 11 gol nella 7ª giornata in A è record

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai così male col campionato a 20 squadre: in quattro occasioni si era arrivati a 13. Ben quattro gli 0-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mira scarsa, rigori sbagliati e portieri al top: solo 11 gol nella 7ª giornata in A, è record

