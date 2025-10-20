minorenne ubriaca soccorsa dalla polizia e dal 118

Pontedera, 20 ottobre 2025 – A notte fonda, nella zona tra il Cineplex e il luna park della fiera, ancora problemi causati da ragazzini. Questa volta una lite tra una ragazza minorenne (appena diciassettenne) e un gruppo di coetanei. La ragazza ha avuto anche bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118 perché in stato di alterazione causata dall’assunzione di alcolici. Sembrava fosse scoppiata un’altra rissa, come quella accaduta la settimana prima. Tanto che sono arrivati in forze sia la polizia con gli agenti del commissariato di piazza Trieste che la polizia locale. Invece non si è trattato di una rissa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

