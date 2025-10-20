Minorenne fugge dalla comunità poi si costituisce

Sono stati giorni intensi quelli vissuti nell'ultima settimana dagli agenti della Polizia di Stato. Nelle molteplici attività svolte si segnalano tra l'altro due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti uomini rintracciati in città.Martedì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Minorenne fugge dalla comunità, poi si costituisce - Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre il giovane, dopo aver contattato il 113 riferendo di volersi consegnare, è stato rintracciato dai poliziotti in zona Stanga. Secondo padovaoggi.it

