Minorenne accoltellato ad un braccio barcolla per le vie di Recanati Poi il trasporto all' ospedale di Torrette
RECANATI - Minorenne accoltellato a un braccio, trasportato all'ospedale di Torrette. La vittima è un 17enne di Corridonia che oggi pomeriggio era andato a Recanati. Su quanto è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
" , ". Luca Pisano, psicologo dell'Isof che opera nel centro storico di Cagliari, è stato tra i primi a soccorrere il minorenne accoltellato in serata, tra via Sicilia e via Napoli. Ascolta il suo racconto - facebook.com Vai su Facebook
Ricercato da 12 anni per aver accoltellato un minorenne si nascondeva in un b&b a Roma https://ift.tt/bgQPY1e - X Vai su X