Minorenne accoltellato ad un braccio barcolla per le vie di Recanati Poi il trasporto all' ospedale di Torrette

Corriereadriatico.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RECANATI - Minorenne accoltellato a un braccio, trasportato all'ospedale di Torrette. La vittima è un 17enne di Corridonia che oggi pomeriggio era andato a Recanati. Su quanto è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

minorenne accoltellato ad un braccio barcolla per le vie di recanati poi il trasporto all ospedale di torrette

© Corriereadriatico.it - Minorenne accoltellato ad un braccio barcolla per le vie di Recanati. Poi il trasporto all'ospedale di Torrette

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Minorenne Accoltellato Braccio Barcolla