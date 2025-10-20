Ministri UE | stop gas russo Contrarie Ungheria e Slovacchia

I ministri dell’Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ministri UE: stop gas russo. Contrarie Ungheria e Slovacchia

Leggi anche questi approfondimenti

#Ue Stop al gas russo. Via libera a maggioranza dei ministri dell'energia Ue. Previste 3 fasi: stop a nuovi contratti dal 2026; stop entro il 17 giugno 2026 agli accordi a breve in corso e a quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. - X Vai su X

Via libera dei ministri Ue a maggioranza: stop al gas russo dal 1° gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Via libera dei ministri Ue allo stop al gas russo. Voto contrario di Ungheria e Slovacchia - I ministri dell'Energia degli Stati Ue hanno votato a favore della proposta della Commissione europea che prevede lo stop al gas di provenienza russa ... Come scrive msn.com

Via libera dei ministri Ue a maggioranza sullo stop al gas russo - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Scrive ansa.it

Dal 2028 stop a gas, petrolio e nucleare russi: l’Ue chiude l’era della dipendenza energetica da Mosca - I ministri dell’Energia dell’Ue approvano il bando totale di gas, petrolio e nucleare dalla Russia a partire dal 1 gennaio 2028. msn.com scrive