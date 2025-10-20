Mini episodi maxi polemica | La forza di una donna schiacciata Ecco quando

Nuovo terremoto nel pomeriggio di Canale 5: La forza di una donna torna al centro delle polemiche dopo l’ennesimo taglio alla durata delle puntate. Secondo il nuovo palinsesto, a partire da lunedì 13 ottobre, gli episodi della soap turca dureranno non più di 15-18 minuti effettivi, compresi gli stacchi pubblicitari. Una scelta che ha mandato su tutte le furie i fan, già esasperati dai continui spostamenti di orario e dalla frammentazione della trama. La decisione arriva per motivi di riorganizzazione del daytime: con il ritorno dei programmi di punta come Uomini e Donne, Amici 25 e Pomeriggio Cinque News, lo spazio per le soap si restringe ulteriormente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it