Minaccia la ex con un video | Questa pistola è per te Arrestato 35enne in casa anche cocaina

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo avrebbe inviato alla ex un video in cui diceva "Io sono la mafia albanese e questa è per te", mostrando una pistola. Dopo la denuncia è scattata la perquisizione: oltre all'arma, trovati 30 grammi di cocaina. Oggi il processo per direttissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

