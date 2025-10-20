Miliziani senza una linea L’ala politica tratta Militari irriducibili
Boni Si spengono i sorrisi e tacciono le voci di speranza a Gaza. Hamas è ancora arrogante, con l’ala militare indebolita ma non del tutto battuta, che non vuole deporre le armi. Erano 60mila i guerriglieri, ma dal 7 ottobre 2023 ad oggi l’inferno di missili e bombe di Israele li ha ridotti a 35-40 mila, in parte ancora nascosti nei tunnel con il leader militare Ezzedin Al Adad (foto), nome di battaglia Abu Sohaib. Un irriducibile che, come i suoi fedelissimi, considera il Kalashnikov e l’Rpg Yassin parte del proprio corpo. Il Piano Trump prevede la consegna delle armi, aspetto trattato con l’ala politica guidata da Khalil al-Hayya, boss del movimento che sta in Qatar, ma l’ala militare di Hamas per ora dice no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
