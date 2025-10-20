Milinkovic Savic-Serie A: la Juventus spinge per il grande ritorno a gennaio. La situazione Il nome di Sergej Milinkovic Savic è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato, con un possibile ritorno nella Serie A che fa sognare molti tifosi e alimenta le strategie di diversi club italiani. In particolare, è la Juventus a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milinkovic Savic ritorna in Serie A? La situazione tra trattative