Milinkovic Savic ritorna in Serie A? La situazione tra trattative
Milinkovic Savic-Serie A: la Juventus spinge per il grande ritorno a gennaio. La situazione Il nome di Sergej Milinkovic Savic è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato, con un possibile ritorno nella Serie A che fa sognare molti tifosi e alimenta le strategie di diversi club italiani. In particolare, è la Juventus a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Simeone segna a Milinkovic Savic in Torino-Napoli. Speriamo che stasera nessuno chieda a Conte un parere sul mercato. #TorinoNapoli #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. All. Conte. #TorinoNapoli - X Vai su X
Serie A, Skriniar, Milinkovic-Savic, Zirkzee: a gennaio si punta sull'usato sicuro, tutti i possibili ritorni - Savic piacciono alla Juventus, Roma e Como puntano Zirkzee, tutte le idee per gennaio. Da sport.virgilio.it
Milinkovic-Savic in Serie A? Suggestione di mercato per gennaio: le ultimissime sull’ex Lazio - Un sogno che pareva ormai svanito, ma che torna a far battere il cuore dei tifosi bianc ... lazionews24.com scrive
Milinkovic-Savic Juventus, si complica la pista? L’indiscrezione - Savic Juventus: il serbo continua ad essere il principale obiettivo del centrocampo, ma non arrivano delle buone notizie. Si legge su calcionews24.com