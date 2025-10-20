Milinkovic-Savic Juve il ko di Como evidenzia un centrocampo fragile Il sogno di Comolli è lui ma… Gli arabi spingono per il rinnovo

Milinkovic-Savic Juve, la sconfitta di Como evidenzia un centrocampo fragile: tutti i dettagli sul serbo. Il crollo di Como ha evidenziato in modo impietoso i limiti di una rosa che ha un disperato bisogno di interventi. Come riportato da Tuttosport, se la priorità per il mercato Juve di gennaio resta un esterno, la situazione più allarmante è quella del centrocampo, definito “il reparto più fragile di tutti”. Qui, “la buona volontà di Locatelli non copre le mancanze di Koopmeiners”, e Igor Tudor non ha alternative di livello. Per questo, la dirigenza bianconera è quasi costretta a intervenire, e il sogno, “tanto forte quanto pesante”, è sempre lo stesso: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

