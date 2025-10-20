Milena Mancini muore a Istanbul | complicazioni durante liposuzione e 20 giorni in terapia intensiva

La tragica morte di Milena Mancini a Istanbul dopo l’intervento di liposuzione. Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice e figura nota nel settore immobiliar e, è morta dopo venti giorni di permanenza in terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul. La donna si era recata nella capitale turca per sottoporsi a un intervento di liposuzione in una clinica privata, ma durante l’operazione avrebbe subito una complicazione che, secondo alcune fonti non confermate ufficialmente, ha interessato lo stomaco. L’aggravarsi delle condizioni l’ha condotta al ricovero in terapia intensiva, dove non si è mai ripresa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

