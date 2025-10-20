Milena Mancini muore a Istanbul | complicazioni durante liposuzione e 20 giorni in terapia intensiva
La tragica morte di Milena Mancini a Istanbul dopo l’intervento di liposuzione. Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice e figura nota nel settore immobiliar e, è morta dopo venti giorni di permanenza in terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul. La donna si era recata nella capitale turca per sottoporsi a un intervento di liposuzione in una clinica privata, ma durante l’operazione avrebbe subito una complicazione che, secondo alcune fonti non confermate ufficialmente, ha interessato lo stomaco. L’aggravarsi delle condizioni l’ha condotta al ricovero in terapia intensiva, dove non si è mai ripresa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Scopri altri approfondimenti
È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi, Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni. Era stata ricoverata dopo un imprevisto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella metropoli tu - facebook.com Vai su Facebook
Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama - X Vai su X
Imprevisto durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia - La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa ... Come scrive fanpage.it
Muore a 56 anni dopo un intervento estetico a Istanbul: 20 giorni di agonia per Milena Mancini - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi, Milena Mancini, imprenditrice di 56 anni. msn.com scrive
Muore a Istanbul dopo una liposuzione: addio a Milena Mancini, imprenditrice italiana di 50 anni - Frosinone, 20 ottobre 2025 – Si è spenta dopo venti giorni di agonia in un ospedale universitario di Istanbul Milena Mancini, 50 anni, imprenditrice e agente immobiliare originaria del Frusinate. Si legge su statoquotidiano.it