Milena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia | l' imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni Era madre di due figlie

ISTANBUL - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ricoverata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia: l'imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni. Era madre di due figlie

