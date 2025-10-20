Milena Mancini morta dopo la liposuzione in Turchia chi era l’imprenditrice e cosa è successo durante l’operazione

Dopo venti giorni in terapia intensiva in un ospedale universitario di Istanbul è deceduta Milena Mancini, 50 anni, imprenditrice originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. La donna era stata ricoverata in condizioni critiche in seguito a un intervento di liposuzione effettuato in una clinica privata turca, dal quale non si sarebbe più ripresa a causa di complicazioni post-operatorie. In base alle prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte delle autorità sanitarie turche, durante l’operazione si sarebbe verificata una lesione accidentale allo stomaco che avrebbe provocato una grave infezione. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi, Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni. Era stata ricoverata dopo un imprevisto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella metropoli tu - facebook.com Vai su Facebook

Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama - X Vai su X

Chi era Milena Mancini, la 56enne di Frosinone morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia - Milena Mancini è morta dopo 20 giorni di agonia a seguito di un intervento di liposuzione in Turchia. Scrive fanpage.it

Chi era Milena Mancini, l’imprenditrice morta a 50 anni dopo un intervento di liposuzione a Istanbul - Agente immobiliare originaria di Isola del Liri (Frosinone), era figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA ... Lo riporta vanityfair.it

Chi era Milena Mancini, l’imprenditrice italiana morta dopo una liposuzione a Istanbul - Milena Mancini, imprenditrice e agente immobiliare di Isola del Liri, è morta a 56 anni dopo una liposuzione in Turchia. Scrive alfemminile.com