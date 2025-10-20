Milena Mancini morta a 50 anni dopo un' intervento di liposuzione a Istanbul | l' imprevisto e 20 giorni di agonia L' imprenditrice lascia due figlie

Dramma a Isola del Liri, Frosinone. Milena Mancini, nota imprenditrice nel campo immobiliare, è morta a 50 anni dopo venti giorni di agonia. La donna era stata ricoverata in terapia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Milena Mancini morta a 50 anni dopo un'intervento di liposuzione a Istanbul: l'imprevisto e 20 giorni di agonia. L'imprenditrice lascia due figlie

