Milena Mancini | l' imprenditrice morta dopo l' intervento di liposuzione in Turchia

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento in Turchia, poi l'imprevisto e il ricovero in terapia intensiva. Si è spenta dopo 20 giorni in nell'ospedale universitario di Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 56 anni originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, che all'inizio del mese si era sottoposta ad un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

milena mancini imprenditrice mortaMilena Mancini morta a 50 anni dopo un'intervento di liposuzione a Istanbul: l'imprevisto e 20 giorni di agonia. L'imprenditrice lascia due figlie - Milena Mancini, nota imprenditrice nel campo immobiliare, è morta a 50 anni dopo venti giorni di agonia. Segnala msn.com

milena mancini imprenditrice mortaTurchia, imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione: aveva 50 anni - Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni di Frosinone, è morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: lascia due figlie ... Da notizie.it

milena mancini imprenditrice mortaMuore Milena Mancini dopo un intervento a Istambul: lutto ad Isola del Liri - La popolazione dell’ ‘Isola del Liri sono costernate da quanto accaduto. Secondo alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Milena Mancini Imprenditrice Morta