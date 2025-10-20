Milena Mancini | l' imprenditrice morta dopo l' intervento di liposuzione in Turchia
L'intervento in Turchia, poi l'imprevisto e il ricovero in terapia intensiva. Si è spenta dopo 20 giorni in nell'ospedale universitario di Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 56 anni originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, che all'inizio del mese si era sottoposta ad un. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul: l’imprenditrice di Isola Liri aveva 56 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/milena_mancini_isola_liri_morta_liposuzione_turchia-424925241/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Milena Mancini morta a 50 anni dopo un'intervento di liposuzione a Istanbul: l'imprevisto e 20 giorni di agonia. L'imprenditrice lascia due figlie - Milena Mancini, nota imprenditrice nel campo immobiliare, è morta a 50 anni dopo venti giorni di agonia. Segnala msn.com
Turchia, imprenditrice italiana morta dopo un intervento di liposuzione: aveva 50 anni - Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni di Frosinone, è morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia: lascia due figlie ... Da notizie.it
Muore Milena Mancini dopo un intervento a Istambul: lutto ad Isola del Liri - La popolazione dell’ ‘Isola del Liri sono costernate da quanto accaduto. Secondo alphabetcity.it