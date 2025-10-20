Milazzo gioca 50 centesimi ne vince 15 mila | un 48enne baciato dalla fortuna

Messinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna fa tappa in Sicilia. Un giocatore di Milazzo, ha centrato su tombola.it uno straordinario jackpot da 15.038,38 euro in Bingo90, grazie a un investimento di appena 50 centesimi per 5 cartelle. Come riferisce Agipronews, la combinazione vincente per il 48enne siciliano è arrivata grazie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

