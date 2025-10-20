milano torna la mostra del libro antico e raro a villa necchi campiglio

Milano, 20 ottobre 2025 – Centinaia di opere di eccezionale rarità e bellezza, dai manoscritti alle prime edizioni di capolavori della letteratura mondiale, ma anche incunaboli, legature artistiche, libri autografati, prime edizioni del Novecento, libri illustrati per bambini, mappe, stampe antiche e opere d’arte su carta. Dopo il successo dell'edizione 2024, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 torna a Villa Necchi Campiglio a Milano la "Mostra del Libro Antico e Raro", l’evento organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con l'Associazione Librai Antiquari d'Italia che offre al pubblico l’opportunità di ammirare e acquistare volumi di grande valore storico e culturale, grazie alla presenza di alcune tra le più rinomate librerie antiquarie italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

