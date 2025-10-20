Milano Sala nomina il nuovo direttore della Sicurezza di Città Metropolitana | chi è Mauro Maccarini

La Città Metropolitana di Milano ha un nuovo Direttore del Settore Sicurezza: è il dottor Mauro Maccarini, il cui incarico è stato conferito dal sindaco Beppe Sala al massimo fino alla scadenza del suo mandato. È stato scelto tra quattro candidati in quanto, come si legge nella lettera di incarico, " risulta il solo con esperienza maturata in un Ente di area vasta, peraltro ricompreso nella stessa regione cui è ricompresa La Città metropolitana, e vieppiù nella materia oggetto dell’incarico, che trovano la propria disciplina nella legislazione regionale ". Trattandosi di un cosiddetto incarico "fiduciario", la durata del suo contratto non può superare quella della durata del mandato del sindaco, pertanto scadrà nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

