Milano, 20 ottobre 2025 – Una domestica, ucraina di 60 anni, è stata minacciata e spinta a terra. L’altra, originaria dello Sri Lanka, si è chiusa sul balcon e per sfuggire al rapinator e, che infine è stato arrestato dalla polizia. Il raid è avvenuto ieri mattina in via Passo di Fargorida, zona San Siro, nella villa di proprietà di una facoltosa famiglia milanese, attualmente abitata solo dalle due domestiche. Un 25enne nigeriano, senza permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, attorno alle 9 si è presentato alla porta armato di coltello. Ha minacciato la colf ucraina e, dopo averla spinta a terra, ha iniziato a rovistare nelle stanze in cerca di oggetti di valore da portare via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, raid in villa: mattina di terrore per due colf