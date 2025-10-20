Milano minacce e violenze su una ex modella | arrestato 31enne
Milano, 20 ottobre 2025 – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella a Milano con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. Gli agenti della Questura, condotti dal pm Paolo Storari, hanno ricostruito come l'uomo a partire dallo scorso agosto, avesse iniziato "a porre in essere instancabili e assillanti condotte vessatorie nei confronti della donna" e controlli ossessivi, "tutti dettati da una insana gelosia". Le controllava il telefono ed era giunto a picchiarla e a minacciarla di morte: "Se continui ti do fuoco io a te, ti apro il cranio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
