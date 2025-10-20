Milano l’ex mercato di Selinunte rinasce con le idee del quartiere
Milano riaccende l’ex mercato coperto di piazzale Selinunte con un percorso di partecipazione civica: il Comune di Milano e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi avviano “Tante idee per uno spazio”, con il servizio FacilitAmbiente al centro. Un cantiere di ascolto per immaginare, insieme ai residenti di San Siro, il futuro di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
CESANO MADERNO VI aspettiamo in Via Milano fino a domenica per il MERCATO EUROPEO? #scozia #scoziaintour #artigianato #harristweed - facebook.com Vai su Facebook
UBS: Milano tra i mercati immobiliari a basso rischio bolla • L’UBS Global Real Estate Bubble Index conferma il ruolo di Milano come mercato residenziale più sicuro d’Italia. - X Vai su X
Milano, rigenerazione sostenibile per l’ex Mercato Selinunte, parte il percorso partecipativo - L’Amministrazione comunale, insieme alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, avvia “Tante idee per uno spazio”, un progetto di co- Lo riporta ecodallecitta.it
Al via un percorso partecipativo per definire il nuovo futuro dell’ex Mercato Selinunte - L’ex mercato di piazzale Selinunte rappresenta uno spazio strategico all’interno di un quartiere di cui conosciamo bene le complessità ... Come scrive msn.com
Ex mercato di piazzale Selinunte: i residenti nel quartiere decideranno come riqualificarlo - Intesa fra Comune e Camera di Commercio: al via un percorso partecipativo con piano di co- msn.com scrive