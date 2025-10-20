Milano La Russa | Il candidato sindaco può essere civico o politico serve una compagine all’altezza

Lapresse.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Il candidato sindaco può essere civico, può essere politico, non c’è bisogno solo di pensare al sindaco, c’è bisogno di pensare all’intera compagine politica. A volte il sindaco è a un livello buono, a volte non tutta la compagine politica ma solo una parte all’altezza, io vorrei che lo fosse tutta”. Così il presidente del senato, Ignazio La Russa, risponde ai giornalisti che chiedevano se ci fosse da parte sua un’apertura a un candidato civico per le prossime amministrative al comune di Milano, parlando a margine dell’assemblea dei giovani imprenditori di Confcommercio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano la russa il candidato sindaco pu242 essere civico o politico serve una compagine all8217altezza

© Lapresse.it - Milano, La Russa: “Il candidato sindaco può essere civico o politico, serve una compagine all’altezza”

Scopri altri approfondimenti

milano russa candidato sindacoLa Russa: “Il candidato sindaco può essere civico o politico, serve una compagine all’altezza” - (LaPresse) “Il candidato sindaco può essere civico, può essere politico, non c’è bisogno solo di pensare al sindaco, c’è bisogno di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo - MILANO – Attacca il sindaco Giuseppe Sala invitandolo alle dimissioni e incalza gli alleati di centrodestra spronandoli ad accelerare sulla scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni ... Da ilgiorno.it

Elezioni sindaco Milano, Formigoni: "Il candidato ideale del centrodestra? Uno come Pisapia" - Ecco come dovrebbe essere il candidato ideale a sindaco di Milano per Roberto Formigoni ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Russa Candidato Sindaco