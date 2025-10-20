Milano farà un gemellaggio con Gaza ma solo quando non ci sarà più Hamas

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano stringerà un patto di amicizia o gemellaggio con Gaza City, ma solo quando Gaza sarà amministrata in modo democratico da un organismo riconosciuto negli accordi. Quindi non ora e non finché a Gaza “comanda” Hamas. È il punto principale tra quelli approvati con un ordine del giorno dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

