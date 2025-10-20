Milano farà un gemellaggio con Gaza ma solo quando non ci sarà più Hamas
Milano stringerà un patto di amicizia o gemellaggio con Gaza City, ma solo quando Gaza sarà amministrata in modo democratico da un organismo riconosciuto negli accordi. Quindi non ora e non finché a Gaza “comanda” Hamas. È il punto principale tra quelli approvati con un ordine del giorno dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ambrogino d’oro a Flotilla e gemellaggio con Gaza City: a Milano i consiglieri di sinistra scatenano il caos ma Sala prova a farli rinsavire Il sindaco invita alla prudenza - https://www.ilriformista.it/ambrogino-doro-a-flotilla-e-gemellaggio-con-gaza-city-a-milano-i - facebook.com Vai su Facebook
Ambrogino d’oro a Flotilla e gemellaggio con Gaza City: a Milano i consiglieri di sinistra scatenano il caos ma Sala prova a farli rinsavire - X Vai su X
Milano, Nahum (Azione): "Gemellaggio con Gaza, voteremo di farlo con Hamas?" - Il consigliere di Azione Daniele Nahum evidenzia le criticità che attraversano la maggioranza e avverte: "Pd massimalista, così si perde Milano. Scrive affaritaliani.it
Milano – Gaza, tra tensioni e proteste si tornerà in consiglio comunale. E l’Ambrogino d’oro diventa un caso - Nei prossimi giorni la tematica tornerà a varcare l’aula del consiglio. Come scrive milano.cityrumors.it
Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano - Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Si legge su ansa.it