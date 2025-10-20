Milano | ex compagna conferma a pm indole violenta Soncin domani altri testimoni
Milano, 20 ott. (Adnkronos) - L'ex compagna di Gianluca Soncin, in carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato, conferma davanti agli investigatori di Milano "l'indole violenta e prevaricatrice" del 52enne che la sera del 14 ottobre ha ucciso con oltre 30 coltellate Pamela Genini con cui aveva una relazione da circa un anno. La donna che vive a Cervia da ben cinque anni non ha più notizie dell'ex compagno e nel 2011 lo aveva denunciato per maltrattamenti, querela risolta per via extragiudiziarie. Il suo racconto conferma in sostanza il ritratto di un uomo incline a minacce e aggressioni. Domani, davanti alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Alessia Manegazzo proseguirà la sfilata di altri testimoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gianluca Soncin, 52 anni, martedì sera ha fatto irruzione in casa di Milano della compagna che voleva lasciarlo, Pamela Genini, usando la copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto qualche settimana fa. E l'ha uccisa. Proprio in quel momento lei era al tele - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate #15ottobre #Tv2000 #femminicidi #violenzasulledonne #PamelaGenini @tg2000it - X Vai su X
Milano: ex compagna conferma a pm indole violenta Soncin, domani altri testimoni - L'ex compagna di Gianluca Soncin, in carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato, conferma davanti agli ... Scrive iltempo.it
Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin resta in carcere - Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna. Segnala tg24.sky.it
Femminicidio a Milano, il compagno aveva fatto di nascosto una copia delle chiavi della casa di Pamela - Soncin avrebbe fatto irruzione nell’abitazione con un duplicato ottenuto di nascosto. Lo riporta affaritaliani.it