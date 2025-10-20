Milano, 20 ott. (Adnkronos) - L'ex compagna di Gianluca Soncin, in carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato, conferma davanti agli investigatori di Milano "l'indole violenta e prevaricatrice" del 52enne che la sera del 14 ottobre ha ucciso con oltre 30 coltellate Pamela Genini con cui aveva una relazione da circa un anno. La donna che vive a Cervia da ben cinque anni non ha più notizie dell'ex compagno e nel 2011 lo aveva denunciato per maltrattamenti, querela risolta per via extragiudiziarie. Il suo racconto conferma in sostanza il ritratto di un uomo incline a minacce e aggressioni. Domani, davanti alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Alessia Manegazzo proseguirà la sfilata di altri testimoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: ex compagna conferma a pm indole violenta Soncin, domani altri testimoni