Milano Cortina 2026 | l’app ufficiale dei Giochi è online

Disponibile l’app . Dal 20 ottobre 2025, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano ufficialmente negli smartphone di tutto il mondo. È infatti disponibile l’ app ufficiale dei Giochi, un punto di accesso unico, dinamico e multilingue per vivere da vicino l’attesa e l’emozione dell’evento sportivo più importante d’Italia. Un’app, due anime. Con un design ispirato al Look of the Games, l’applicazione rispecchia la doppia identità di Milano Cortina 2026: due percorsi paralleli – Olimpico e Paralimpico – uniti da una visione comune. L’interfaccia propone infatti due homepage dedicate, per esplorare in modo distinto e intuitivo le esperienze dei Giochi Olimpici e di quelli Paralimpici. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano Cortina 2026: l’app ufficiale dei Giochi è online

