Milano Cortina 2026 | disponibile da oggi l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Da oggi, 20 ottobre 2025, è ufficialmente disponibile l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, pronta a trasformarsi nel compagno digitale ideale per tifosi, appassionati e spettatori da tutto il mondo. Lanciata con l’obiettivo di accompagnare il pubblico lungo il percorso verso i Giochi e durante tutto il loro svolgimento, l’app è scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play Store. L’app, sviluppata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), è progettata per offrire una fruizione intuitiva e immersiva, con una grafica che richiama il Look of the Games e un’interfaccia a doppia homepage dedicata sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi: due percorsi paralleli ma uniti da un’unica visione inclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

