Milano Cortina 2026 | disponibile da oggi l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali
Da oggi, 20 ottobre 2025, è ufficialmente disponibile l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, pronta a trasformarsi nel compagno digitale ideale per tifosi, appassionati e spettatori da tutto il mondo. Lanciata con l’obiettivo di accompagnare il pubblico lungo il percorso verso i Giochi e durante tutto il loro svolgimento, l’app è scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play Store. L’app, sviluppata in collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), è progettata per offrire una fruizione intuitiva e immersiva, con una grafica che richiama il Look of the Games e un’interfaccia a doppia homepage dedicata sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi: due percorsi paralleli ma uniti da un’unica visione inclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OGGI ALLE 15.00 – Altro che Giochi “a costo zero”. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 costeranno ai cittadini miliardi di euro. E montagne di debiti. - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026: Olimpiadi d’oro per gli affitti brevi - X Vai su X
Milano Cortina 2026: disponibile la app ufficiale dei Giochi olimpici invernali - Guide pratiche, notizie aggiornate, informazioni utili, notifiche personalizzabili e accessi diretti per la vendita dei biglietti. Da msn.com
Milano Cortina 2026, l’esperienza dei Giochi diventa digitale con la nuova app ufficiale - Un’esperienza mobile accessibile e multilingue per connettere fan e spettatori in tutto il mondo, con contenuti, news e percorsi live ... Riporta engage.it
Milano Cortina 2026, arriva l'app dei Giochi: orari, biglietti e il percorso live della fiamma Olimpica - Per smartphone e tablet tutto sull’evento sportivo, in 12 lingue. Lo riporta today.it