Milano ci pensa Guduric L’Olimpia passa a Sassari

Suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine l’Olimpia torna a casa con i due punti anche dalla trasferta di Sassari, la quarta nel giro di otto giorni in un calendario infernale. La vittoria arriva, 72-76, ed ora sembrerà incredibile ai milanesi poter passare alcuni giorni consecutivi nella palestra del Forum per allenarsi in vista della sfida con Valencia. A Sassari, l’Armani patisce tutta la stanchezza di una settimana “on the road“ e la voglia di provare a vincere della squadra di coach Bulleri, che invece rimane ancora a secco di successi. Dall’altra parte, il team allenato da Messina mette in campo i valori dei suoi campioni nel finale, con Guduric (nella foto) che spariglia la partita con 5 dei suoi 7 punti nei minuti finali e Booker, dominante con 19 punti e 78 ai liberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

