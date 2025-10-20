Il ritorno del figliol prodigo Leao, da titolare, coincide con il successo più prezioso della nuova stagione. Grazie ai due sigilli del portoghese, il Milan vola in vetta e rimonta la Fiorentina illusa forse dall'autorete di Gabbia all'alba della seconda frazione. Con le bende e i cerotti, sei assenti e una panchina baby, questo Milan dimostra di avere un'anima oltre che una precisa identità. E Leao, atteso alla prova del nove, firma una doppietta che non gli capitava da novembre scorso a Cagliari. Pioli resta con i suoi miseri 3 punti e la Fiorentina subisce un'altra sconfitta. L'accoglienza dei 73 mila di San Siro per Stefano Pioli è quella attesa: applausi, reciproci saluti, abbracci con Ibra e Allegri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milan&Leao, vetta per 2