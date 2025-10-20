Nell'editoriale uscito stamattina sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta la sfida tra Milan e Fiorentina, ponendo l'accento su Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Ecco ciò che ha scritto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni: “Il primo posto di Allegri è un segnale tutt’altro che trascurabile”