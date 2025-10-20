Milan vittoria dal peso specifico clamoroso | la mezza impresa di Allegri
2025-10-20 08:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Andrea Longoni 20 ott 2025, 10:35 Ultimi aggiornamenti: 20 ott 2025, 10:37 La vittoria del Milan contro la Fiorentina ha un peso specifico davvero clamoroso. Per come la squadra di Allegri è arrivata alla gara, innanzitutto: al termine di una settimana travagliata, con un infortunio un giorno sì e l’altro pure. E’ importantissima perché sono scese in campo diverse riserve. Hanno giocato Bartesaghi e Atekhame: uno sta crescendo bene, ma è giovane, l’altro era addirittura all’esordio dal primo minuto. E poi bastava guardare la panchina: a parte Gimenez e De Winter, solo giocatori da Milan Futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
? Milan, questa vittoria non vale 3 punti, ma 6! - facebook.com Vai su Facebook
Vota i giocatori del Milan dopo la vittoria sulla Fiorentina, le TUE pagelle! #MilanFiorentina #Pagelle https://rinaldomorelli.it/milan-fiorentina-votazione/… - X Vai su X
Milan – Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro: “Non ci penso, ho altre priorità” - Pioli presenta Milan–Fiorentina: ritorno a San Siro tra emozione e pressione. Secondo spaziomilan.it
Catania-Milan 1-3: prima vittoria in trasferta e gol n.99 per Kakà! Balotelli accusa Spolli: 'Non dirmi negro di m...' - La quattordicesima giornata di Serie A prosegue con l'anticipo domenicale delle 12. Lo riporta calciomercato.com