Milan un colpo di mercato invernale da urlo | come quando arrivò Beckham in rossonero

Nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan potrebbe pescare un top player d'esperienza a condizioni economiche favorevoli. Esattamente come fece anni fa con David Beckham. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero

