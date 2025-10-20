Il Milan non si ferma. Archiviata la vittoria in rimonta contro la Fiorentina che ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata subito a lavorare questa mattina a Milanello, con la testa già rivolta alla prossima sfida di campionato. Venerdì sera, alle 20:45, a San Siro, arriverà il Pisa, ultimo in classifica ma deciso a vendere cara la pelle. Come da tradizione nel day-after, la seduta odierna è stata dedicata soprattutto al recupero fisico. I titolari del big match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante e rigenerante, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche, atletiche e tattiche ad alta intensità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, subito al lavoro dopo la vittoria: ottimismo per Loftus-Cheek e Nkunku