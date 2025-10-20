Milan subito al lavoro dopo la vittoria | ottimismo per Loftus-Cheek e Nkunku

Milanzone.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan non si ferma. Archiviata la vittoria in rimonta contro la Fiorentina che ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata subito a lavorare questa mattina a Milanello, con la testa già rivolta alla prossima sfida di campionato. Venerdì sera, alle 20:45, a San Siro, arriverà il Pisa, ultimo in classifica ma deciso a vendere cara la pelle. Come da tradizione nel day-after, la seduta odierna è stata dedicata soprattutto al recupero fisico. I titolari del big match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante e rigenerante, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche, atletiche e tattiche ad alta intensità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

milan subito al lavoro dopo la vittoria ottimismo per loftus cheek e nkunku

© Milanzone.it - Milan, subito al lavoro dopo la vittoria: ottimismo per Loftus-Cheek e Nkunku

News recenti che potrebbero piacerti

milan subito lavoro dopoPer il Milan è emergenza infortuni: dopo Rabiot, lesione anche per Pulisic. Allegri perde i suoi big in un momento chiave della stagione - Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli ... Da ilfattoquotidiano.it

Milan, subito al lavoro dopo la Juve: Gazidis, Maldini e Massara a Milanello - Il Milan riprende subito gli allenamenti dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus, il report dal sito ufficiale del club rossonero. Lo riporta calciomercato.com

milan subito lavoro dopoMilan, Donnarumma si sbilancia: l’ex non si nasconde e stupisce tutti - Da parte di Donnarumma nessuna polemica, solo rispetto e stima verso un club che sembra aver ritrovato la sua identità. Come scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Subito Lavoro Dopo