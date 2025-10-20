Milan subito al lavoro dopo la vittoria | ottimismo per Loftus-Cheek e Nkunku
Il Milan non si ferma. Archiviata la vittoria in rimonta contro la Fiorentina che ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata subito a lavorare questa mattina a Milanello, con la testa già rivolta alla prossima sfida di campionato. Venerdì sera, alle 20:45, a San Siro, arriverà il Pisa, ultimo in classifica ma deciso a vendere cara la pelle. Come da tradizione nel day-after, la seduta odierna è stata dedicata soprattutto al recupero fisico. I titolari del big match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante e rigenerante, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche, atletiche e tattiche ad alta intensità. 🔗 Leggi su Milanzone.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che ritorno di #RafaLeao! Prima da titolare in campionato e subito doppietta Nel momento del bisogno si carica il Milan sulle spalle e la risolve Almeno fino a venerdì zittisce le critiche - facebook.com Vai su Facebook
Pioli: "Il Milan ha subito più di quello che dicono i numeri. Abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà" - X Vai su X
Per il Milan è emergenza infortuni: dopo Rabiot, lesione anche per Pulisic. Allegri perde i suoi big in un momento chiave della stagione - Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli ... Da ilfattoquotidiano.it
Milan, subito al lavoro dopo la Juve: Gazidis, Maldini e Massara a Milanello - Il Milan riprende subito gli allenamenti dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus, il report dal sito ufficiale del club rossonero. Lo riporta calciomercato.com
Milan, Donnarumma si sbilancia: l’ex non si nasconde e stupisce tutti - Da parte di Donnarumma nessuna polemica, solo rispetto e stima verso un club che sembra aver ritrovato la sua identità. Come scrive spaziomilan.it