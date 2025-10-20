Milan primo Fiorentina battuta con un super Leao Furlani negli USA per nuovi soci?

Le notizie più importanti su Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Viola battuti da un super Rafael Leão, Diavolo primo in classifica in Serie A davanti a tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan primo, Fiorentina battuta con un super Leao. Furlani negli USA per nuovi soci?

Cesc smonta Tudor Milan primo, comanda Max Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#Pioli: "Ho detto qualcosa a #Gimenez. #Milan primo, ma non credo che in campo si sia vista tutta questa differenza" - X Vai su X

Milan – Fiorentina 2-1 cronaca e highlights: Leao scatenato, Diavolo in vetta! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Gosens illude la Viola dopo un brutto primo tempo ma la qualità dei rossoneri esce alla distanza. Come scrive generationsport.it

La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan primo davanti di un punto a tre squadre, Fiorentina ultima - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie alla doppietta di Rafael Leao: il portoghese ha prima pareggiato con un destro secco da fuori e poi ha trasformato il rigore guadagnato da Gimenez ... Da milannews.it

Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Secondo sport.sky.it