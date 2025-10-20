Milan primo Fiorentina battuta con un super Leao Furlani negli USA per nuovi soci?
Le notizie più importanti su Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Viola battuti da un super Rafael Leão, Diavolo primo in classifica in Serie A davanti a tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Cesc smonta Tudor Milan primo, comanda Max Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#Pioli: "Ho detto qualcosa a #Gimenez. #Milan primo, ma non credo che in campo si sia vista tutta questa differenza" - X Vai su X
Milan – Fiorentina 2-1 cronaca e highlights: Leao scatenato, Diavolo in vetta! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Gosens illude la Viola dopo un brutto primo tempo ma la qualità dei rossoneri esce alla distanza. Come scrive generationsport.it
La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan primo davanti di un punto a tre squadre, Fiorentina ultima - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie alla doppietta di Rafael Leao: il portoghese ha prima pareggiato con un destro secco da fuori e poi ha trasformato il rigore guadagnato da Gimenez ... Da milannews.it
Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Secondo sport.sky.it