Milan presentate le nuove collezioni vintage che celebrano la storia rossonera
AC Milan presenta le nuove collezioni vintage che celebrano la storia rossonera. Ecco il comunicato del club e il pezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Politecnico di Milano sono state presentate le Giornate FAI d’autunno 2025. In programma anche le visite a tre sedi del Politecnico che, sabato 11 e domenica 12 ottobre, accoglieranno i visitatori con un focus sull’architettura contemporanea e le trasformazi - facebook.com Vai su Facebook
Il passato bianconero, il presente rossonero: Juventus-Milan vista dagli occhi di Max - X Vai su X