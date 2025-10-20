Milan parla Bergomi | Certe assenze sono più pesanti di altre Bel passo in avanti

Nel post-partita di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la partita Milan-Fiorentina lodando la prestazione dei rossoneri, nonostante le assenze e una panchina veramente corta. Queste sono state le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, parla Bergomi: “Certe assenze sono più pesanti di altre. Bel passo in avanti”

