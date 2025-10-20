Milan Leao torna al gol a ‘San Siro’ in Serie A dopo 513 giorni | Sono sicuro di una cosa

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha deciso Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' con una doppietta nella ripresa: un bel destro da fuori area al 63', un calcio di rigore (contestato) all'86'. Al termine del match, il portoghese ha parlato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao torna al gol a 8216san siro8217 in serie a dopo 513 giorni sono sicuro di una cosa

© Pianetamilan.it - Milan, Leao torna al gol a ‘San Siro’ in Serie A dopo 513 giorni: “Sono sicuro di una cosa”

Approfondisci con queste news

milan leao torna golMilan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Scrive sport.sky.it

milan leao torna golLeao, contro la Fiorentina il primo gol in rossonero: i numeri del portoghese contro la viola - Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Lo riporta milannews.it

milan leao torna golMilan, Leao torna al gol a ‘San Siro’ in Serie A dopo 513 giorni: “Sono sicuro di una cosa” - 1 di ieri sera a 'San Siro' con una doppietta nella ripresa: un bel destro da fuori area al 63', un calcio di rigore (contestato) all'86 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Torna Gol