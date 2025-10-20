Milan Leao raggiante | Possiamo fare cose importanti Spezzato il digiuno a San Siro

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha deciso Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro' con una doppietta nella ripresa: un bel destro da fuori area al 63', un calcio di rigore (contestato) all'86'. Al termine del match, il portoghese ha parlato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao raggiante possiamo fare cose importanti spezzato il digiuno a san siro

© Pianetamilan.it - Milan, Leao raggiante: “Possiamo fare cose importanti”. Spezzato il digiuno a San Siro

