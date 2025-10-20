milan il rigore vittoria contro la fiorentina non piace a nessuno

La mano di Parisi che si appoggia sul collo di Gimenez. Sfiora anche il volto provocando la caduta dell’attaccante rossonero a due passi dal pallone, in posizione ideale per tentare la conclusione. La scena del “crimine” della domenica calcistica è racchiusa in questi pochi frame e in una revisione di qualche minuto suggerita dal Var Abisso all’arbitro di campo Marinelli; che in presa diretta non aveva concesso nulla e, dopo la passeggiata al video, ha optato per il calcio di rigore. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Fiorentina e che non è piaciuta nemmeno ai vertici arbitrali. Non era calcio di rigore, questa la sintesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

