Milan il rigore vittoria contro la Fiorentina non piace a nessuno
La mano di Parisi che si appoggia sul collo di Gimenez. Sfiora anche il volto provocando la caduta dell’attaccante rossonero a due passi dal pallone, in posizione ideale per tentare la conclusione. La scena del “crimine” della domenica calcistica è racchiusa in questi pochi frame e in una revisione di qualche minuto suggerita dal Var Abisso all’arbitro di campo Marinelli; che in presa diretta non aveva concesso nulla e, dopo la passeggiata al video, ha optato per il calcio di rigore. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Fiorentina e che non è piaciuta nemmeno ai vertici arbitrali. Non era calcio di rigore, questa la sintesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Pradè furioso per il rigore Milan: "Roba scandalosa, episodio quasi grottesco”. E su Marinelli... - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Fiorentina 2-1, Var rigore e polemiche con Pradé e Pioli. Cos'è successo - X Vai su X
Milan, il rigore vittoria contro la Fiorentina non piace a nessuno - La lotta contro i giocatori che simulano o accentuano contatti in faccia per colpi leggeri Mi ... Come scrive panorama.it
Il Milan guida la classifica dopo la vittoria decisiva contro la Fiorentina - Un Milan in ottima forma trionfa sulla Fiorentina e conquista la prima posizione in classifica. Scrive notizie.it
Perché il rigore su Gimenez in Milan-Fiorentina è stato assegnato contraddicendo il protocollo VAR - Gimenez ha scatenato le polemiche: il VAR e il principio dell’errore chiaro ed evidente sotto accusa ... Secondo fanpage.it