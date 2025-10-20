Il futuro di Mike Maignan al Milan è tornato a essere un tema scottante. Dopo mesi di silenzi e promesse mai mantenute, la sensazione è che il portiere francese possa davvero lasciare i rossoneri al termine della stagione. A confermarlo è Tuttosport, che questa mattina racconta di una trattativa ferma e di un clima tutt’altro che sereno tra le parti. Il contratto di Maignan scade il 30 giugno 2026, ma il club di via Aldo Rossi aveva avviato i contatti per un rinnovo già mesi fa. Un accordo verbale era stato trovato: prolungamento fino al 2028, stipendio ritoccato da 2,8 a 5 milioni di euro. Poi, tutto si è arenato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il caso Maignan agita il futuro: rinnovo in stallo e addio sempre più vicino