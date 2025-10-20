Milan-Fiorentina Toni | Leao nel primo tempo non mi è piaciuto poi tornato nella sua posizione …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore Luca Toni ha promosso la prestazione di Rafael Leao dopo la doppietta decisiva che permesso al Milan di conquistare un prezioso e fondamentale successo interno contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla prestazione del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Toni: “Leao nel primo tempo non mi è piaciuto, poi tornato nella sua posizione …”

