Milan-Fiorentina Toni | Leao nel primo tempo non mi è piaciuto poi tornato nella sua posizione …

L'ex giocatore Luca Toni ha promosso la prestazione di Rafael Leao dopo la doppietta decisiva che permesso al Milan di conquistare un prezioso e fondamentale successo interno contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla prestazione del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Toni: “Leao nel primo tempo non mi è piaciuto, poi tornato nella sua posizione …”

Altre letture consigliate

È un Milan che nonostante le difficoltà legate agli infortuni, vince aggrappandosi ai suoi leader e al suo condottiero Tutte le pagelle di Milan-Fiorentina le trovate su Gazzetta.it e sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina 2-1, Var rigore e polemiche con Pradé e Pioli. Cos'è successo - X Vai su X

Toni: "Leao si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa" - Luca Toni, ex attaccante e opinionista per DAZN, è intervenuto in studio nel post gara di Milan- Lo riporta milannews.it

Milan-Fiorentina, Toni: “Leao nel primo tempo non mi è piaciuto, poi tornato nella sua posizione - L'ex giocatore Luca Toni ha promosso la prestazione di Rafael Leao dopo la doppietta decisiva che permesso al Milan di conquistare un prezioso e fondamentale successo interno contro la Fiorentina. Segnala msn.com

Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Scrive sport.sky.it