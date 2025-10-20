Milan Fiorentina Rocchi torna sul contatto Parisi Gimenez | ecco il parere su Marinelli e Abisso | tutti i dettagli
Milan Fiorentina, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi parla del contatto Parisi Gimenez: ecco cosa ha detto: i dettagli La decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi è arrivata: nessuna sanzione né stop per l’arbitro Marinelli e per l’addetto al VAR Abisso dopo le polemiche seguite al rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina. L’episodio, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Milan-Fiorentina, arriva la decisione su arbitro e VAR: è inaccettabile! ULTIM'ORA: http://bit.ly/4otht2j - facebook.com Vai su Facebook
Moviola #Milan-Fiorentina, Parisi vede la posizione precisa di #Gimenez ed è evidente che, per evitare il possesso del milanista, il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell'attaccante con la mano e agisce con la trattenuta. Sanzione (rigore+giallo) app - X Vai su X
Milan-Fiorentina, Cesari sul rigore: "Ricordate cosa disse Rocchi in Juve-Inter?" - La questione arbitrale torna a far discutere: nella sfida vinta ieri dal Milan contro la Fiorentina, è stato decisivo per la rimonta rossonera. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Arbitri contro Rocchi: caos in Milan-Fiorentina. Manca un rosso alla Juve - Abisso e Marinelli vanno contro Rocchi: non c'è il rigore di Parisi su Gimenez. Secondo calciomercato.it
Nessuno stop per Marinelli e Abisso dopo il rigore in Milan-Fiorentina. La decisione di Rocchi - Il rigore contestatissimo assegnato dal VAR che ha regalato la vittoria al Milan, ieri sera a San Siro contro la Fiorentina (2- Riporta tuttomercatoweb.com