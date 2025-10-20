Milan Fiorentina polemiche sul rigore | confronto con l’episodio Juve Inter e critiche al VAR

Inter News 24 Milan Fiorentina, il confronto con il rigore concesso durante la sfida tra Juventus ed Inter suscita polemiche e malumori: le ultime sui rossoneri. Il rigore che ha deciso il match di ieri sera tra Milan e Fiorentina, segnando il definitivo 2-1 per i rossoneri, ha scatenato un mare di polemiche. Il Corriere dello Sport non ha risparmiato critiche, mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’episodio che ha portato alla concessione del penalty e confrontandolo con un altro caso controverso: quello tra K. Thuram e Bonny in Juve-Inter del 13 settembre scorso. L’episodio in questione riguarda un contatto tra Parisi e Gimenez. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Fiorentina, polemiche sul rigore: confronto con l’episodio Juve Inter e critiche al VAR

