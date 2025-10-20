Milan Fiorentina niente stop per Marinelli e Abisso | la spiegazione dell’AIA

Milan Fiorentina. Tiene ancora banco il discusso rigore concesso al Milan nel finale della sfida contro la Fiorentina, episodio che ha deciso l’incontro e acceso le polemiche post-partita. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, però, ha scelto la linea della continuità: nessuno stop per Livio Marinelli e Rosario Abisso, rispettivamente arbitro e VAR del match. Entrambi, secondo il giudizio del vertice AIA, hanno gestito la situazione con coerenza e in linea con il protocollo. L’intervento del difensore viola, ritenuto imprudente e non necessario, ha indotto Marinelli a concedere il penalty, poi confermato dalla sala VAR dopo un rapido check. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it