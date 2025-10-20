Milan-Fiorentina niente stop per Marinelli arbitro e Abisso VAR Anche se Giménez …

L'arbitro di campo Livio Marinelli e l'arbitro al V.A.R., Rosario Abisso, non saranno fermati dopo Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro'. C'era il rigore per il fallo su Santiago Giménez, ma non è stata gradita una cosa nello specifico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, niente stop per Marinelli (arbitro) e Abisso (VAR). Anche se Giménez …

